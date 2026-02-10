Un video mostra il momento dell’incidente di Kimi Antonelli a San Marino. La scena è chiara: il pilota si avvicina alla curva a grande velocità, poi perde il controllo e finisce fuori pista. Le immagini sono intense e fanno capire quanto rischi la vita in ogni gara. Antonelli esce dalla macchina con qualche graffio, ma fortunatamente sta bene. Ora si aspetta solo di capire se potrà tornare in sella presto.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Mettere da parte il rumore, stringere il casco e pensare solo alla pista. Andrea Kimi Antonelli riparte da qui, dalla voglia feroce di dimostrare di essere pronto per la sua prima vera stagione da protagonista in Formula 1. L’ incidente stradale avvenuto sabato scorso a San Marino è già alle spalle: non è ancora certo che fosse proprio lui alla guida, ma Kimi era a bordo dell’auto e non ha avuto conseguenze fisiche se non per la supercar Mercedes che gli era appena stata consegnata. Del violento impatto con il muro della strada ci sono ‘solo’ evidenti segni sull’ auto prodotta in 200 esemplari, dotata di ben 612 cavalli: un video ha ripreso le condizioni, decisamente accartocciate, della fuoriserie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il video dell’incidente a San Marino: Kimi Antonelli e la velocità nel destino

Kimi Antonelli, il giovane pilota della Mercedes, ha avuto un incidente nella sua zona a San Marino.

Dopo l'incidente di sabato sera nel Castello di Serravalle, Kimi Antonelli sta bene.

