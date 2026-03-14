Un pilota bolognese è diventato il più giovane poleman in Formula 1, dopo aver scelto il numero 12 e aver ricevuto il sostegno di un dirigente di spicco del team Mercedes. Cresciuto tra motori e corse, ha attirato l’attenzione per le sue performance e per la sua storia. La sua carriera si è sviluppata rapidamente, portandolo a raggiungere risultati importanti nel campionato.

Molti pensano che il suo nome sia un omaggio al campione finlandese Kimi Raikkonen, ma la realtà è diversa. "Kimi" è il suo secondo nome ufficiale all'anagrafe e fu suggerito da Enrico Bertaggia, un caro amico di papà Marco. Il motivo era puramente estetico e fonetico: Kimi suonava bene con Andrea e Antonelli, dando un tocco internazionale al nome. Sebbene non sia un tributo diretto, crescendo, Antonelli ha imparato ad apprezzare il paragone, ammirando il carattere distaccato dell’originale "Iceman" ex ferrarista. Inizialmente, infatti, il giovane pilota non sentiva alcun legame particolare con il nome, ma oggi lo considera il suo principale identificativo professionale nel mondo delle corse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché si chiama Kimi? E come mai ha scelto il numero 12? Le 10 cose che non sai su Antonelli

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