Oggi in Kazakistan si vota per il futuro del paese, con più di 10 mila seggi aperti sul territorio e 62 all’estero. La decisione riguarda il destino economico e istituzionale, con cittadini che si recano alle urne per esprimersi. Le operazioni di voto si svolgono in modo regolare, senza segnalazioni di problemi particolari.

Il destino ed economico del Kazakistan si gioca oggi nelle urne, dove oltre 10 mila seggi sparsi per il territorio nazionale e 62 all’estero sono aperti per decidere il futuro istituzionale. La posta in gioco è la ratifica di un testo costituzionale completamente nuovo, elaborato da esperti e presentato alla cittadinanza nel febbraio scorso, che punta a ridefinire l’assetto dello Stato con l’introduzione di un vicepresidente e la trasformazione del Parlamento in una camera unica. Questa riforma, voluta con determinazione dal capo di Stato Kassym Jomart Tokayev, mira a rispondere alle esigenze di un mondo mutato, bilanciando stabilità politica e apertura internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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