Busto Arsizio | Miti riscritti e foto dal Botswana

A Busto Arsizio, la Galleria Boragno si prepara ad accogliere una serie di eventi culturali che includono esposizioni sulla mitologia antica e mostre di fotografia contemporanea. L'attenzione è rivolta sia alle rappresentazioni dei miti riscritte sia alle immagini provenienti dal Botswana, offrendo così uno sguardo vario e ricco di stimoli. La programmazione si svolgerà nel corso delle prossime settimane.

La Galleria Boragno, situata nel cuore di Busto Arsizio, si prepara ad ospitare una serie di appuntamenti culturali che spaziano dalla mitologia antica alla fotografia contemporanea. Il calendario di marzo 2026 promette incontri con scrittrici, life coach e fotografi, trasformando lo spazio in via Milano 4 in un hub culturale attivo. Tra mostre fotografiche, corsi di riscrittura dei miti e presentazioni editoriali, il territorio dell’Altomilanese vive un momento di intensa vitalità intellettuale. L’immaginario antico rivive tra scrittura e teatro. Il ciclo Dal mito alla fotografia inaugura la stagione culturale con un approccio interdisciplinare unico nel panorama locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Busto Arsizio: Miti riscritti e foto dal Botswana Articoli correlati Busto Arsizio – All’istituto Tommaseo di Busto Arsizio una settimana dedicata alla sostenibilitàL’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio si prepara a una settimana intensiva dedicata alla sostenibilità, dal 16 al 20 febbraio... Busto Arsizio: Boragno tra fotografia d’autore, miti ancestrali e riflessioni sul quotidiano a febbraio.Busto Arsizio: La Galleria Boragno celebra un febbraio all’insegna di arte, mito e filosofia La Galleria Boragno di Busto Arsizio si prepara ad... Una selezione di notizie su Busto Arsizio Dal mito alla fotografia, i prossimi appuntamenti alla Galleria Boragno di Busto– lunedì 16 marzo alla Galleria Boragno prende il via nel 2026 il ciclo di incontri Disegniamo insieme la tua strada, presentato dalla Life Coach Eleonora Toppi. Il percorso propone tre appuntamenti ... varesenews.it Busto Arsizio celebra la poesia: torna la rassegna dedicata a Marisa Ferrario DennaDal 20 al 22 marzo alla biblioteca comunale una tre giorni di incontri e letture dedicata alla poesia contemporanea e alla memoria della poetessa bustocca ... varesenews.it