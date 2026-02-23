Kate Middleton ai BAFTA 2026 con William prima uscita pubblica dopo l’arresto di Andrea

Kate Middleton ha partecipato ai BAFTA 2026 insieme a William, dopo l’arresto di Andrea. La coppia ha attirato l’attenzione davanti a numerosi fotografi, mentre arrivavano all’evento. La presenza di Kate, abbigliata con eleganza, rappresenta la prima uscita pubblica ufficiale dopo le recenti vicende legate alla famiglia reale. La serata si è svolta senza intoppi, mentre i media seguono con interesse ogni loro mossa.

Domenica sera alla Royal Festival Hall di Londra, Catherine e William hanno partecipato ai BAFTA 2026. Si è trattato della loro prima apparizione pubblica dopo le notizie giudiziarie che hanno coinvolto Prince Andrew, ex duca di York, riportando l’attenzione mediatica sulla famiglia reale. La presenza della coppia era particolarmente attesa anche perché William, in qualità di presidente della British Academy of Film and Television Arts, è tradizionalmente legato alla cerimonia. Dopo l’assenza dello scorso anno, i Principi del Galles sono così tornati insieme sul red carpet, tra i sorrisi. Per l’occasione, la Principessa del Galles ha scelto un abito lungo color bordeaux firmato Gucci, disegnato da Alessandro Michele. 🔗 Leggi su Panorama.it

William e Kate raggianti ai Bafta: la prima uscita pubblica dopo lo scandalo dell'ex principe AndreaWilliam e Kate sono apparsi sorridenti ai Bafta, evento che hanno deciso di frequentare dopo la polemica sull’ex principe Andrea.

Kate Middleton e William sotto pressione ai Bafta: l’ammissione sul periodo “non calmo”Kate Middleton e William affrontano nuove tensioni ai Bafta, dopo aver ammesso che il periodo recente è stato turbolento.

