Premier League di Karate a Roma Valdesi | L’Italia è pronta a dare battaglia il pubblico si divertirà!

Tra meno di due giorni si svolgerà al PalaPellicone di Ostia la tappa romana della Premier League di karate, uno degli eventi più rilevanti del circuito internazionale WKF. La competizione vedrà la partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi e si terrà venerdì mattina, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Ostia – Mancano meno di due giorni alla tappa romana della Premier League di karate, che prenderà il via venerdì mattina al PalaPellicone di Ostia, uno degli appuntamenti più importanti del calendario internazionale WKF. Sui tatami romani saliranno alcuni tra i migliori karateka del ranking mondiale, per una tappa che si preannuncia di altissimo livello tecnico. Per l’Italia sarà anche una gara particolarmente significativa: competere davanti al pubblico di casa, nell’impianto simbolo delle arti marziali italiane. Alla vigilia dell’evento abbiamo raccolto le sensazioni del Direttore Tecnico Nazionale Luca Valdesi, che ha guidato in questi giorni di preparazione il lavoro degli azzurri al Centro Olimpico FIJLKAM e il Premier Camp, il training camp internazionale che ha riunito a Roma molti dei protagonisti della competizione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Karate, i convocati dell'Italia per la Premier League a Roma: saranno 38 gli azzurri in garaIn vista della seconda tappa della Premier League 2026 di karate, che si terrà al PalaPellicone di Ostia (Roma), lo staff tecnico azzurro ha compiuto...

Premier League di Roma, Benetello: "Una pietra miliare. Frutto del lavoro di tutta l'Italia del karate"Ostia – Roma si prepara ad accogliere la Karate 1 – Premier League, il circuito più prestigioso al mondo targato World Karate Federation.

Karate, 38 atleti italiani in gara alla Premier League di Roma: ecco chi sonoDodici convocati dalla nazionali dalla DNT e altri iscritti individualmente: i nomi di tutti gli azzurri che scenderanno sul tatami di Ostia per la tappa del più importante circuito internazionale

Karate, i convocati dell'Italia per la Premier League a Roma: saranno 38 gli azzurri in garaIn vista della seconda tappa della Premier League 2026 di karate, che si terrà al PalaPellicone di Ostia (Roma), lo staff tecnico azzurro ha compiuto le

