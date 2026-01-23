Karate | l’Italia parte ottenendo tre finali per il podio nella Premier League di Istanbul

La prima tappa della Premier League di karate 2026 ha avuto inizio a Istanbul, riunendo i migliori atleti internazionali delle diverse specialità e categorie. La giornata inaugurale ha visto l’Italia qualificarsi per tre finali, evidenziando l’ottimo livello delle rappresentative italiane in questa competizione globale. Un evento importante che segna l’avvio di una stagione ricca di sfide e di opportunità per i praticanti di tutto il mondo.

La prima tappa della Premier League 2026 di karate si è ufficialmente aperta a Istanbul. Sui tatami turchi si è vissuta la giornata inaugurale di uno show che raggruppa i migliori interpreti delle varie specialità e categorie di peso a livello planetario. Presente e con buone risposte anche l’Italia: il gruppo azzurro ha infatti conquistato ben tre finali che, nei prossimi giorni, potrebbero valere il gradino più basso del podio. La prima chance se la potrà giocare Christian Sabatino nei -60 kg del kumite: il sarnese, dopo aver superato nel girone iniziale il giapponese Yoshishito Yatoji, l’egiziano Elgharib Aly Zyad e aver pareggiato contro il kazako Zholaman Bigabyl, si è arenato ai quarti di finale contro il padrone di casa Eray Samdan, che però essendo arrivato in finale ha aperto le porte del ripescaggio all’italiano, ora chiamato a giocarsi il tutto per tutto nella finale 3-4° posto di categoria contro l’ellenico Cristos-Stefanos Xenos. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Karate: l’Italia parte ottenendo tre finali per il podio nella Premier League di Istanbul Karate, al via la Premier League 2026: da Istanbul parte il circuito che farà tappa anche a RomaLa Premier League 2026 di karate prende il via da Istanbul, segnando l'inizio di un circuito di rilevanza internazionale organizzato dalla World Karate Federation. Karate, i convocati dell’Italia per la Premier League di Istanbul: Ghinami guida il gruppo azzurroSono stati annunciati i convocati dell’Italia per la Premier League di Istanbul, in programma dal 23 al 25 gennaio. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: COSA SUCCEDE QUESTO FINE SETTIMANA? 17-18 GENNAIO; Premier League di Karate, 36 atleti italiani a Istanbul: dal 23 al 25 gennaio in gara; Karate, la stagione 2026 entra nel vivo: attesa per la prima tappa del circuito Premier League; Karate, i convocati dell’Italia per la Premier League di Istanbul: Ghinami guida il gruppo azzurro. Karate, l'Italia sfida la Premier League a Istanbul con 36 atletiL'Italia del karate pronta per la Premier League a Istanbul: 36 atleti in gara dal 23 al 25 gennaio, con Ghinami leader della squadra ... it.blastingnews.com Karate, al via la Premier League 2026: da Istanbul parte il circuito che farà tappa anche a RomaIl karate internazionale riaccende i motori e lo fa con il circuito più prestigioso della World Karate Federation. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, a Istanbul, prende ufficialmente il via la ... today.it Fijlkam Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.