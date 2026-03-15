Juventus Women Milan LIVE | confermate Capeta-Beccari torna Krumbiegel dal 1’

La partita tra Juventus Women e Milan si è giocata nella sedicesima giornata di Serie A Women, con le formazioni che hanno confermato Capeta e Beccari in campo mentre Krumbiegel è tornata a disposizione dal primo minuto. La cronaca ha mostrato i momenti salienti, le decisioni della moviola e il risultato finale, offrendo un quadro completo di quanto accaduto sul terreno di gioco.

di Mauro Munno Juventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Sedicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dalla vittoria in Coppa Italia con la Fiorentina. Per le bianconere l’obiettivo stagionale in campionato è diventato la qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Milan 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 14.00 Migliore in campo Juventus Women:. A conclusione del match Juventus Women Milan 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Women Milan LIVE: confermate Capeta-Beccari, torna Krumbiegel dal 1’ Articoli correlati Fiorentina Juventus Women LIVE: Calligaris titolare, davanti Capeta-Beccaridi Mauro MunnoFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di... Como Juventus Women LIVE: Capeta dalla panchina, Pinto alle spalle di Beccari-GirelliCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al... Tutti gli aggiornamenti su Juventus Women Milan Temi più discussi: Serie A Women | Dove vedere Juventus-Milan; Juventus-Milan (Serie A Women): quando si gioca e dove vederla in TV; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Juventus Women-Milan: dove vedere la sfida di Serie A in TV e streaming. Juventus Women-Milan, le formazioni ufficiali del match: Rasmussen in tribuna12:54 - Le formazioni ufficiali del match: Juventus Women: De Jong; Calligaris, Salvai, Harviken, Krumbiegel, Walti, Schatzer, Carbonell, Beccari, Stolen Godo, Capeta. A disposizione: ... tuttojuve.com Juventus Women Milan: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveJuventus Women Milan: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di Serie A Women (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Sedicesima ... juventusnews24.com #JuventusWomen Milan streaming LIVE e diretta TV Dove vedere il match x.com Juventus Women Milan streaming LIVE e diretta TV Dove vedere il match facebook