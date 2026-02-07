Como Juventus Women LIVE | Capeta dalla panchina Pinto alle spalle di Beccari-Girelli

E’ iniziato il match tra Como e Juventus Women, con Capeta in panchina e Pinto che si sistema dietro le attaccanti Beccari e Girelli. Le squadre scendono in campo con intensità, pronte a darsi battaglia per i tre punti. La partita è molto combattuta fin dai primi minuti, con occasioni da entrambe le parti e un ritmo che non si abbassa. La cronaca seguirà passo passo quanto accade sul campo.

di Mauro Munno Como Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di Serie A Women. Tredicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che attraversa un buon momento di forma e si è rinforzata sul mercato. Le bianconere fanno visita al Como Women in una gara che potrebbe permettere alle bianconere di accorciare ancora dalla vetta della classifica, ora distante sei lunghezze. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Como Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 15.00 Migliore in campo Juventus Women:.

