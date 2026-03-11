Nella semifinale di andata della Coppa Italia femminile, la Fiorentina affronta la Juventus Women in una partita che si gioca con Calligaris titolare tra le linee e Capeta e Beccari in attacco. La cronaca live si concentra sulle formazioni e sui movimento in campo durante l’incontro, con sintesi, moviola e tabellino aggiornato sul risultato finale.

di Mauro Munno Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite della Fiorentina nella gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere devono mettersi alle spalle un periodo difficile dopo l’eliminazione dalla Champions e il pari con la Ternana. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fiorentina Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Fiorentina Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Fiorentina Juventus Women LIVE: Calligaris titolare, davanti Capeta-Beccari

Articoli correlati

Como Juventus Women LIVE: Capeta dalla panchina, Pinto alle spalle di Beccari-GirelliCarnesecchi Juve, il portiere sarà bianconero? Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore dell’Atalanta Casemiro Juve, i bianconeri pensano al...

Juventus Women Wolfsburg LIVE: Capeta-Beccari in avanti, le scelte ufficiali di Canzi all’Allianz Stadiumdi Mauro MunnoJuventus Women Wolfsburg: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei playoff di Women’s...

FIORENTINA JUVENTUS ANALISI POST PARTITA

Tutto quello che riguarda Fiorentina Juventus Women

Temi più discussi: Coppa Italia Women - Tra mercoledì e giovedì l'andata delle semifinali: è ancora Fiorentina-Juventus, l'Inter per la rivincita sulla Roma; Fiorentina - Parma in Diretta Streaming | DAZN IT; Sport in tv oggi (mercoledì 11 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming; Serie A – Differenze: bene Como e Milan. Malissimo la Fiorentina.

Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveFiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile La Juventus Women di Max Canzi è ospite della ... juventusnews24.com

Fiorentina-Juve Women: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere la semifinale di Coppa ItaliaLa sfida tra le viola e le bianconere sarà visibile su Sky Sport e in diretta streaming su SkyGo e NOW. Le bianconere affronteranno la squadra toscana in trasferta e il match sarà valido per la ... tuttosport.com

Nel pomeriggio torna in campo la Juventus Women Coppa Italia Femminile Semifinale - gara d'andata Fiorentina Viola Park 18:00 CET x.com

La Coppa Italia Women entra nella fase decisiva con le semifinali. Una delle sfide più attese mette di fronte Fiorentina e Juventus. Nel primo commento dove vederla - facebook.com facebook