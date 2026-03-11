Fiorentina Juventus Women LIVE | Calligaris titolare davanti Capeta-Beccari

Nella semifinale di andata della Coppa Italia femminile, la Fiorentina affronta la Juventus Women in una partita che si gioca con Calligaris titolare tra le linee e Capeta e Beccari in attacco. La cronaca live si concentra sulle formazioni e sui movimento in campo durante l’incontro, con sintesi, moviola e tabellino aggiornato sul risultato finale.

di Mauro Munno Fiorentina Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata delle semifinali di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite della Fiorentina nella gara valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia Women. Le bianconere devono mettersi alle spalle un periodo difficile dopo l’eliminazione dalla Champions e il pari con la Ternana. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fiorentina Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 18.00 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Fiorentina Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

