Juventus Women-Milan 0-1 | sconfitta per le bianconere nella 16ª giornata

Nella serata del 15 marzo 2026, allo Stadio Pozzo-La Marmora, Juventus Women e Milan si sono affrontate nella 16ª giornata di campionato. La partita si è conclusa con la vittoria delle rossonere per 1-0, lasciando le bianconere con una sconfitta da registrare. La gara ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto intenso e combattuto sul campo.

Nella serata di oggi, 15 marzo 2026, lo Stadio Pozzo-La Marmora è stato testimone di un brusco arresto per le ambizioni della Juventus Women. La compagine di Massimiliano Canzi, reduce dall’esaltante successo di Coppa Italia a Firenze, si è arresa per 0-1 contro un Milan cinico e granitico. A decidere la contesa, valida per la sedicesima giornata di Serie A Femminile, è stata una stoccata mancina di Emilie Bragstad Kyvåg nelle battute iniziali della ripresa, un colpo che allontana le bianconere dalla vetta della classifica, ora distante otto lunghezze dalla Roma capolista. Il rimpianto dal dischetto e l’ombra del VAR. La prima frazione di gioco è stata un compendio di occasioni mancate e decisioni arbitrali che hanno alterato l’equilibrio psicologico del match. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus Women-Milan 0-1: sconfitta per le bianconere nella 16ª giornata Articoli correlati Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeodi Redazione JuventusNews24Juventus Women Primavera, trionfo in Viareggio Women’s Cup: le bianconere alzano per la quarta volta il trofeo giovanile... Juventus Women Primavera, goleada al Livorno: bianconere in finale di Women’s Viareggio CupSenesi Juve, dalla Premier offrono più soldi: Comolli indietro rispetto alla concorrenza. Inter-Juventus: 3-2 gol e highlights | Serie A Una raccolta di contenuti su Juventus Women Milan 0 1 sconfitta per... Temi più discussi: SERIE A WOMEN, LA PREVIEW DI JUVENTUS-MILAN; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Coppa Italia Women | Matchday | Fiorentina-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma; La Juventus Women torna a giocare in campionato, dopo la vittoria nell'andata della semifinale di Coppa Italia. Juventus Women-Milan 0-0, Calligaris costretta a lasciare il campo. Dentro Kullberg22' - Cambio forzato per le bianconere: Calligaris costretta a lasciare il campo, al suo posto Kullberg. 20' - Staff medico della Juve in campo per soccorrere Calligaris, rimasta ... tuttojuve.com Juventus Women-Milan 0-0, ancora un'occasione per Krumbiegel32' - Ancora un'occasione per Krumbiegel che questa volta di testa mette a lato, pur avendo tanta porta a disposizione. C’era però il precedente fuorigioco di Carbonell, ... tuttojuve.com «"IMPRESA MILAN A BIELLA!" LE ROSSONERE AFFONDANO LA JUVE: DECIDE IL GOL DI THEA KYVÅG!» #JuventusMilan #SerieAWomen #Kyvåg #MilanWomen facebook #JuventusWomen KO con il Milan I voti alle protagoniste x.com