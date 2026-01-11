Juventus Women Roma Supercoppa 2-1 LIVE | Girelli porta avanti le bianconere

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Women e Roma, valida per la Supercoppa italiana. La sfida si conclude con il risultato di 2-1, con Girelli che apre le marcature per le bianconere. Di seguito, una sintesi dettagliata, analisi e aggiornamenti sul match, per offrire un quadro completo di quanto accaduto sul campo.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la Supercoppa italiana. Prima partita del 2026 per la Juventus Women che all’Adriatico di Pescara si gioca la Supercoppa italiana contro la Roma. Le bianconere di Canzi hanno la possibilità di sollevare il secondo trofeo stagionale dopo la Women’s Cup. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 2-1: sintesi e moviola. 85? Gol Girelli – Si inventa dal nulla il colpo di tacco vincente su un tiro masticato di Lenzini 79? Salva tutto De Jong – Intervento provvidenziale del portiere che in uscita disperata riesce a deviare la conclusione di Viens, favorita in area da un rimpallo 73? Occasione Per Viens – Ancora una verticalizzazione di Giugliano per Viens che scappa a Salvai e sola davanti a De Jong si divora il gol calciando alto, complice anche un rimbalzo irregolare del pallone 71? Molto calati i ritmi – Poche occasioni per ora in questa ripresa 61? Pilgrim si gira in area – La sua conclusione viene sporcata da Salvai in corner 58? Beccari giù in area – Dopo un contatto col Oladipo, tutto regolare per l’arbitro 50? Tiro di Greggi – Calcia dal perimetro, attenta De Jong che blocca dopo il rimbalzo 48? Ammonito Rossettini – Per proteste 46? Inizio secondo tempo – Si ricomincia 45+2? Fine primo tempo – Duplice fischio 40? Gol Vangsgaard – La Juve approfitta di una respinta difettosa di Baldi su un cross innocuo di Baldi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

