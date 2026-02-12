Wolfsburg Juventus Women 0-1 LIVE | Capeta porta avanti le bianconere!

La Juventus Women batte 1-0 il Wolfsburg in trasferta e mette un piede nei quarti di finale di Champions. Capeta segna il gol decisivo nel primo tempo, portando avanti le bianconere. La squadra italiana si difende bene e rischia poco, mantenendo il vantaggio fino alla fine. Ora si prepara a giocarsi il ritorno in casa, con buone possibilità di passare il turno.

di Mauro Munno Wolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei playoff di Women’s Champions League. La Juventus Women affronta la gara di andata dei playoff di Women’s Champions League in casa del Wolfsburg: le bianconere sognano l’approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Wolfsburg Juventus Women 0-1: sintesi e moviola. 15? Traversa di Huth – Cross da destra che diventa un tiro. La palla rimbalza sulla parte alta della traversa, sembrava esserci comunque De Jong 12? Bonansea anticipata in area – Stava per battere a rete sul cross da sinistra sul secondo palo di Carbonell 10? Tiro Endemann – Conclusione mancina dal limite dopo un dribbling. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Segui in tempo reale la partita tra Juventus Women e Roma, valida per la Supercoppa italiana.

LIVE Wolfsburg-Juventus 0-1, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Ana Capeta sblocca la partita!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15' Wolfsburg che si alza pericolosamente, momento di leggera difficoltà bianconera. 13' Juventus che non pressa ... oasport.it

Juventus Women, notte di Champions col Wolfsburg: quanto vale l’accesso ai quarti di finaleJuventus Women, notte di playoff Champions col Wolfsburg: quanto vale l’accesso ai quarti di finale. Oggi l’andata in Germania La Juventus Women si appresta a disputare l’andata dei playoff di Women’s ... juventusnews24.com

