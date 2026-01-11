Juventus Women Roma Supercoppa 0-1 LIVE | Giugliano porta avanti le giallorosse Godo scheggia il palo

Segui la cronaca della partita tra Juventus Women e Roma, valida per la Supercoppa italiana. Giugliano apre le marcature per le giallorosse, mentre Godo centra il palo. Di seguito, sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti in tempo reale sul risultato e sulle principali azioni del match.

di Mauro Munno Juventus Women Roma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la Supercoppa italiana. Prima partita del 2026 per la Juventus Women che all'Adriatico di Pescara si gioca la Supercoppa italiana contro la Roma. Le bianconere di Canzi hanno la possibilità di sollevare il secondo trofeo stagionale dopo la Women's Cup. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Roma 0-1: sintesi e moviola. 29? Stolen Godo scheggia il palo – Rinvio difettoso di Oladipo sui piedi della norvegese che controlla e calcia a giro col mancino. Il pallone scheggia il montante 24? Gol Giugliano – Strappo verticale di Dragoni che salta Wälti e serve in verticale Viens.

