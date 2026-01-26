Juventus Women Parma 3-0 LIVE | Godo chiude la pratica su punizione

Segui la cronaca della sfida tra Juventus Women e Parma, valida per l’undicesima giornata di Serie A Women. La partita si è conclusa con un risultato di 3-0, grazie a un gol di Godo su punizione. Di seguito, troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti in tempo reale per un quadro completo dell’incontro.

di Mauro Munno Juventus Women Parma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la undicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Undicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dal doloroso ko in campionato con l'Inter, parzialmente metabolizzato con la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. Le bianconere non possono però più sbagliare in campionato, a cominciare dalla gara odierna con il Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Parma 3-0: sintesi e moviola. 82? Gol Godo – Appena entrata, al primo pallone toccato.

