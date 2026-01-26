Juventus Women Parma 1-0 LIVE | comincia la ripresa

Segui in tempo reale la ripresa della partita tra Juventus Women e Parma, valida per l’undicesima giornata di Serie A Women. In questa occasione, analizzeremo i momenti salienti, la moviola e il risultato finale, offrendo una cronaca dettagliata dell'incontro. Un approfondimento puntuale per chi desidera conoscere gli sviluppi di questa sfida senza eccessi di enfasi e con un linguaggio chiaro e preciso.

di Mauro Munno Juventus Women Parma: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la undicesima giornata di Serie A Women. (inviato allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella) – Undicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che viene dal doloroso ko in campionato con l'Inter, parzialmente metabolizzato con la vittoria in Coppa Italia contro il Napoli. Le bianconere non possono però più sbagliare in campionato, a cominciare dalla gara odierna con il Parma. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Parma 1-0: sintesi e moviola. 46? Inizio secondo tempo – Si riparte 45+1? Fine primo tempo – Duplice fischio 44? Tiro Distefano – Conclusione molto pericolosa da fuori che termina a centimetri dal palo alla sinistra di De Jong 40? Tiro Krumbiegel – Prova a sorprendere dalla distanza Ceasar, fuori dai pali.

