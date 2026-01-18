Inter Juventus Women 1-2 LIVE | comincia la ripresa

Segui in tempo reale Inter Juventus Women, match valido per la decima giornata di Serie A Women. Questa diretta offre sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti sul risultato, al fine di offrire un quadro completo e preciso dell’incontro. La cronaca si concentra sui momenti salienti del secondo tempo, garantendo un’informazione chiara e corretta per gli appassionati che desiderano restare aggiornati sull’andamento della partita.

di Mauro Munno Inter Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la decima giornata di Serie A Women. Decima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha cominciato il suo 2026 conquistando la Supercoppa. Le bianconere fanno visita all' Inter in una gara che è un crocevia importantissima per la rincorsa allo scudetto di entrambe le squadre. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inter Juventus Women 1-2: sintesi e moviola. 47? Punizione Schatzer – Dalla stessa mattonella di Monaco, ma colpisce la barriera 46? Inizio secondo tempo – Si riparte senza sostituzioni 45+2? Fine primo tempo – Duplice fischio 42? Salvataggio di Bowen – Riesce a opporsi, col petto, al destro in corsa di Krumbiegel indirizzato nell'angolo.

