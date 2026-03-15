Juventus | vittoria a Udine

Nella 29ª giornata di Serie A, giocata sabato 14 marzo 2026 al Bluenergy Stadium, la Juventus ha vinto 1-0 contro l’Udinese. La rete decisiva è arrivata nel secondo tempo da parte di Jeremie Boga. La partita si è conclusa con i bianconeri che hanno conquistato tre punti fondamentali per la stagione.

La Juventus di Luciano Spalletti ha compiuto un passo decisivo verso l’obiettivo stagionale. Nella 29ª giornata di Serie A, giocata sabato 14 marzo 2026 al Bluenergy Stadium, i bianconeri hanno battuto l’Udinese per 1-0 grazie a una rete di Jeremie Boga nel secondo tempo. Un gol nato da un’intuizione tattica L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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