Appiano Gentile Inter | vittoria per 1-0 a Udine contro l’Udinese
L'Inter di Appiano Gentile ha conquistato una vittoria per 1-0 in trasferta contro l'Udinese. Di seguito, le ultime notizie sulla formazione, gli infortunati, i tempi di recupero e le eventuali diffide, aggiornate in vista del prossimo impegno.
Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. La squadra di Cristian Chivu ha superato in giornata il test di Udine contro l’ Udinese, nella 21a giornata di Serie A, grazie alla rete di Lautaro Martinez. Ora testa alla Champions League, con l’Arsenal attesa a San Siro martedì sera. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com
L'Inter prepara la sfida al Napoli, Darmian e Diouf verso il recupero; Inter-Napoli, alle 14 la conferenza stampa di Chivu; Inter, è rivoluzione Chivu: giorno di riposo alla vigilia della gara con il Lecce; Verso Inter-Napoli: da Akanji a Neres, Chivu e Conte preparano le proprie mosse.
Dopo la preziosa vittoria ottenuta a Parma, l'Inter è tornata subito al lavoro ad Appiano Gentile per cominciare la preparazione del big match di domenica sera contro il Napoli.
L'Inter è tornata in campo ad Appiano Gentile dopo la vittoria contro il Parma per iniziare la preparazione verso lo scontro diretto di domenica sera a San Siro con il Napoli.
Dopo la sofferta vittoria contro il Lecce a San Siro nel recupero della 16a giornata, l'Inter si proietta verso la trasferta di Udine
