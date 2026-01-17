L'Inter di Appiano Gentile ha conquistato una vittoria per 1-0 in trasferta contro l'Udinese. Di seguito, le ultime notizie sulla formazione, gli infortunati, i tempi di recupero e le eventuali diffide, aggiornate in vista del prossimo impegno.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. La squadra di Cristian Chivu ha superato in giornata il test di Udine contro l’ Udinese, nella 21a giornata di Serie A, grazie alla rete di Lautaro Martinez. Ora testa alla Champions League, con l’Arsenal attesa a San Siro martedì sera. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: vittoria per 1-0 a Udine contro l’Udinese

Leggi anche: Appiano Gentile Inter: vittoria contro l’Atalanta, ora testa al Bologna

Leggi anche: Appiano Gentile Inter: grande vittoria in extremis sull’Hellas Verona! Le ultime

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

L'Inter prepara la sfida al Napoli, Darmian e Diouf verso il recupero; Inter-Napoli, alle 14 la conferenza stampa di Chivu; Inter, è rivoluzione Chivu: giorno di riposo alla vigilia della gara con il Lecce; Verso Inter-Napoli: da Akanji a Neres, Chivu e Conte preparano le proprie mosse.

Inter, le ultime verso il Napoli: Frattesi ancora out, Chivu recupera due pedine - Dopo la preziosa vittoria ottenuta a Parma, l’Inter è tornata subito al lavoro ad Appiano Gentile per cominciare la preparazione del big match di domenica sera contro il Napoli. tuttonapoli.net