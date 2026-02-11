Juventus-Lazio non è finita il rigore non c’entra | quel gol andava annullato

La partita tra Juventus e Lazio si è conclusa con molte polemiche, soprattutto sul gol che ha pareggiato il risultato. L’arbitro Guida ha convalidato un gol che, secondo molti, avrebbe dovuto essere annullato. La decisione ha scatenato reazioni e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, lasciando aperto il dibattito sull’operato della guida arbitrale. La partita, giocata domenica all’Allianz Stadium, si è chiusa con un pareggio che non ha accontentato nessuno.

Sono numerose le polemiche emerse al termine di Juventus-Lazio, andata in scena domenica scorsa all’Allianz Stadium e conclusasi con un pareggio che ha lasciato entrambe le squadre a quota un punto. I biancocelesti sono arrivati a Torino per affrontare la formazione di Luciano Spalletti e sono riusciti a sbloccare il match grazie alle reti di Pedro e Isaksen. La risposta bianconera, però, non si è fatta attendere: nella ripresa la Juventus ha ristabilito l’equilibrio con i gol di McKennie e Kalulu, arrivato nei minuti finali prima del triplice fischio. Tuttavia, la gara è stata accompagnata da numerose polemiche, soprattutto legate alle decisioni arbitrali di Marco Guida, direttore di gara dell’incontro.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Juventus Lazio Juventus-Lazio, polemiche al rigore e gol annullato: Spalletti contro la terna arbitrale per le decisioni contestate. La partita tra Juventus e Lazio si è trasformata in un caso dopo le decisioni dell’arbitro. Moviola Juve-Lazio, Marelli dubbioso: «Annullato il gol di Koopmeiners, ma c’era rigore» Il match tra Juventus e Lazio si è concluso con molte polemiche sulla moviola. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Lazio Juventus 1-0 | Il doppio giallo a McKennie e il rigore su Conceicao: highlights e moviola. Ultime notizie su Juventus Lazio Argomenti discussi: Matchday | Juventus-Lazio: precedenti, numeri e stato di forma; Juve-Lazio, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Juventus-Lazio, dove vedere la partita in tv: gli orari; Spalletti: Cabal? Era rigore tutta la vita. L'arbitro non è un professionista, serve una riforma. Quando si gioca Juventus - Lazio?Serie A 2025/2026, 24a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juventus-Lazio: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Pagina 4 | Guida horror, Bergomi surreale: Arbitro che mi piace. Juve-Lazio su Sky: Ormai questi rigori…E continua: Questa squadra individualmente ci ha fatto dire 'Guarda Locatelli che giocatore è diventato', poi alla fine rimane quello perché con un po' di stanchezza torna sui livelli precedenti. Dic ... tuttosport.com Juventus-Lazio è tra le gare del weekend che più hanno fatto discutere. Il fuorigioco di Thuram e il contatto Gila-Cabal analizzati ad Open Var su DAZN In Sala Var il contatto tra il difensore spagnolo e l'esterno bianconero viene giudicato regolare. Valutano - facebook.com facebook Juventus-Lazio, Spalletti: "Serve riforma, l'arbitro è l'unico non professionista" #SkySport #SkySerieA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.