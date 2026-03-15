Juventus si può vincere anche senza punta | Yildiz e Boga nuovamente decisivi

La Juventus ha conquistato una vittoria importante a Udine, grazie alle performance di Yildiz e Boga, che si sono rivelati decisivi. La squadra ha dimostrato di poter vincere anche senza una punta centrale, portando a casa tre punti che potrebbero fare la differenza nella corsa al quarto posto. L'incontro si inserisce in una sfida più ampia tra altre due contendenti, Como e Roma.

La Juventus esce dall’insidiosa trasferta di Udine con tre punti che potrebbero rivelarsi fondamentali ai fini della lotta per il quarto posto, considerando anche lo scontro diretto che si terrà tra le altre due contendenti all’Europa: Como e Roma. La vittoria del Bluenergy Stadium, oltre che ad una prova solida dell’intera formazione schierata da Luciano Spalletti, passa soprattutto da un attacco rimodernato, dove a fare la differenza sono stati ancora una volta Kenan Yildiz e Jeremie Boga. Boga ancora fondamentale: si attende il rinnovo per l’ala francese. Roma, Pisa e Udine: Jeremie Boga arriva alla terza marcatura consecutiva in Serie A.... 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, si può vincere anche senza punta: Yildiz e Boga nuovamente decisivi Articoli correlati Leggi anche: Spalletti: "Boga bravo ma un po' molle. Yildiz? Con una punta sarebbe anche meglio..." Juventus: Boga elogia YildizJuventus: Jeremie Boga ha parlato a cuore aperto in un’intervista esclusiva a Tuttosport pubblicata il 13 febbraio 2026, alla vigilia del Derby... Contenuti e approfondimenti su Juventus si può vincere anche senza... Temi più discussi: Serie A | Udinese-Juventus | Le interviste; Instant Juve, mercato da Scudetto: il sogno che Spalletti può trasformare in realtà; Pressing: Mauro: Hanno inventato un Var per non far vincere la Juve, ora lo faranno anche con l'Inter! Video; La Realpolitik della Juve: si riparte da Locatelli e McKennie, gente che ti offre quello che ha. Pagina 2 | Instant Juve, mercato da Scudetto: il sogno che Spalletti può trasformare in realtàServirà una squadra subito pronta: programmare gli acquisti da subito è impossibile ma il tecnico bianconero ha già una convinzione ... tuttosport.com Cadere per vincere tutto: la lezione di vita di Juventus Primo AmoreCome si può raccontare un pezzo della storia d'Italia attraverso il calcio? Lo fa Juventus Primo Amore, il docufilm che racconta le gesta della squadra che scaldava il cuore dell'Avvocato Agnelli, ... fanpage.it Le pagelle di #Forlì #Juventus #NextGen Spiccano Anghelé e Puczka I GIUDIZI COMPLETI NEL PRIMO COMMENTO facebook Serie C | Un punto a testa tra Forlì e Juventus Next Gen in terra romagnola Il racconto juve.it/Forli-NextGen x.com