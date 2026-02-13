Juventus | Boga elogia Yildiz

Jeremie Boga ha elogiato Yildiz per la sua crescita nel corso della stagione, spiegando che il centrocampista turco si è mostrato determinato e pronto a prendersi le proprie responsabilità in allenamento e in partita. Boga ha dichiarato che Yildiz si impegna ogni giorno per migliorare e che questa sua mentalità si riflette anche nel modo in cui affronta le sfide con la squadra, in particolare durante le ultime gare ufficiali.

Juventus: Jeremie Boga ha parlato a cuore aperto in un’intervista esclusiva a Tuttosport pubblicata il 13 febbraio 2026, alla vigilia del Derby d’Italia contro l’Inter. L’esterno francese classe 1997, arrivato in bianconero nell’estate 2025 dopo l’esperienza traumatica al Nizza, ha speso parole al miele per Kenan Yildiz, definendolo “un fenomeno L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Boga elogia Yildiz Approfondimenti su juventus boga Juventus: Nedved elogia Yildiz Juventus, Boga è più di un “semplice” vice-Yildiz? La Juventus ha portato Jeremie Boga per rinfrescare il reparto offensivo. Ultime notizie su juventus boga Argomenti discussi: Spalletti, Juve-Lazio: Yildiz c'è. Boga, Holm e Kelly... Vi dico chi sono gli allenatori forti; Juve-Lazio: cuore e rimonta, non basta a vincere contro Guida e Var ma che squadra. Tutte le dichiarazioni; Spalletti: il mio rinnovo? Devo meritarlo come Kenan, ecco la conferenza pre Juventus - Lazio!; Spalletti elogia Kelly: È un calciatore fortissimo. Boga: Mangiavo poco e avevo paura, la Juventus mi ha salvato. Yildiz è un fenomenoJeremie Boga è stato uno degli acquisti della Juventus a gennaio. La dirigenza della Vecchia Signora ha scelto l'ex Sassuolo per provare a incrementare la propria pericolosità offensiva (anche se al m ... msn.com La Juventus batte il primo colpo: sarà Boga il vice Yildiz | VIDEO CMEcco il primo acquisto della Juventus per il mercato invernale: trovato l’accordo con il Nizza per il ritorno in Italia del giocatore ivoriano ... calciomercato.it #Boga già pazzo della #Juventus Queste le parole dell’esterno arrivato lo scorso gennaio dal Nizza ai canali ufficiali della Lega #SerieA: tanta la voglia di lasciare il segno L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMEN - facebook.com facebook #Boga: “Al #Nizza avevo paura, la #Juventus mi ha salvato. E’ stata come una benedizione” x.com