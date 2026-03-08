Spalletti | Boga bravo ma un po' molle Yildiz? Con una punta sarebbe anche meglio

Il tecnico della squadra ha commentato le prestazioni di Boga, definendolo bravo ma un po’ molle, e ha suggerito che Yildiz potrebbe essere più efficace con una punta in campo. Festeggiando i 67 anni, ha anche parlato dell’abbraccio con Thuram, spiegando che voleva rivivere l’emozione del ciuffo. La squadra resta in corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Compleanno migliore non poteva esserci. Luciano Spalletti festeggia i 67 anni con la vittoria per 4-0 della sua Juve contro il Pisa, che tiene i bianconeri in scia a Como e Roma nella lotta al quarto posto. Dopo il primo tempo, però, chiuso sullo 0-0 e con poche occasioni, i sorrisi erano meno. "Non eravamo bravi a trovare spazi, nel secondo è migliorato tutto - ammette l'allenatore juventino a Sky -. Poi anche io non li ho messi in condizione all'inizio perché con Gatti si doveva costruire con un destro a sinistra ed è peggio. All'intervallo l'ho sostituito, ma non ha nessun demerito". Sorrisi, dicevamo. Soprattutto dopo il raddoppio di Thuram, che ha portato tutta la squadra ad abbracciare Spalletti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

