Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE | si ricomincia!

Nella ventiduesima giornata del campionato Under 17, Juventus e Sassuolo si sono affrontate in una partita terminata con un risultato di 1-0 a favore dei bianconeri. La sfida si è svolta oggi, con il match che ha visto entrambe le squadre impegnate in una gara intensa e combattuta. La cronaca si concentra sui momenti principali e sul risultato finale.

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