Juventus Sampdoria Under 15 1-0 LIVE | si ricomincia Monte sostituisce Albanese

di Fabio Zaccaria Juventus Sampdoria Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 15, dopo aver ottenuto 1 punto in 2 partite e rimandato la gara con il Pisa, ospita la Sampdoria nel match valevole per la tredicesima giornata di campionato: segue il match. Juventus Sampdoria Under 15: 1-0 sintesi e moviola. 46? Qualche rischio in difesa per la Juventus, Galavotti fa suo il pallone sventando la minaccia 42? Un cambio per Pecorari: Monte entra in campo al posto di Albanese 41? INIZIO SECONDO TEMPO 40? FINISCE LA PRIMA FRAZIONE 34? Laruccia ci prova da fuori- Sgasata di Modica che si fa mezzo campo in conduzione, Laruccia riceve e di sinistro viene murato 31? STESO LAGANA’- Ennesimo fallo sul mediano bianconero, entra ora lo staff medico per verificare le sue condizioni 30? Altra chiusura ermetica di Laganà su Spada, il seguente passaggio del centrocampista trova liberissimo Vaccarella che prosegue l’azione 27? Occasione Samp- Sugli sviluppi di un angolo e una successiva incornata, Galavotti guarda il pallone sfilare fuori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

