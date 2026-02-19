La Juventus Women affronta il Wolfsburg in una partita decisiva dei playoff di Champions League, dopo aver perso 0-1 all’andata. La squadra italiana cerca di ribaltare il risultato davanti ai propri tifosi, sperando in un’impresa che possa proiettare le bianconere verso la fase successiva. Le giocatrici si sono impegno fin dal fischio d’inizio, tentando di creare occasioni per segnare. La partita si gioca in un clima teso, con le ospiti pronte a difendere il vantaggio acquisito.

di Mauro Munno Juventus Women Wolfsburg: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per il ritorno dei playoff di Women’s Champions League. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus Women affronta la gara di ritorno dei playoff di Women’s Champions League allo Stadium contro il Wolfsburg: le bianconere ripartono dal 2-2 dell’andata e sognano l’approdo ai quarti di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juventus Women Wolfsburg 0-1: sintesi e moviola. 50? Salvai cerca la deviazione al volo – Sugli sviluppi di corner Carbonell rimette in mezzo. Salvai devia col tacco ma manda alto 46? Inizio secondo tempo – Si riparte 45+2? Fine primo tempo – Termina la prima frazione 44? Tiro Beerensteyn – Ben arginata da Harviken, calcia sull’esterno della rete 44? Tiro Lenzini – Conclusione pretenziosa da fuori, in curva 41? Occasione Beccari – Recupera un pallone in zona offensiva ma da buona posizione calcia debolmente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Women Wolfsburg 0-1 LIVE: si ricomincia

