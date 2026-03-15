Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE | fine primo tempo gara vivace ed ancora in ballo

Nel match tra Juventus e Sassuolo Under 17, si è concluso il primo tempo con un risultato di 1-0 a favore dei bianconeri. La partita, valida per la ventiduesima giornata del campionato 202526, si è disputata in un clima vivace e ancora aperto. Fabio Zaccaria ha fornito una cronaca live, con sintesi, moviola e tabellino dell'incontro.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pari in trasferta col Cesena, la Juventus Under 17 ospita il Sassuolo all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la ventiduesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 17: 1-0 sintesi e moviola. 45? FINE PRIMO TEMPO 44? OCCASIONE OSAKUE- Cross fantastico di Brancato che trova liberissimo Osakue. Il centrale tenta un’acrobazia ma mette fuori da due passi. Occasione malamente sprecata 38? PRZYTARSKI... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE: fine primo tempo, gara vivace ed ancora in ballo Articoli correlati Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: fine primo tempo, gara bloccataGatti Juve, il futuro del difensore a Torino è in bilico: su di lui ci sono due club di Serie A. Juventus Sassuolo Under 16 2-0 LIVE: fine primo tempo, bianconeri sul doppio vantaggioLocatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Aggiornamenti e notizie su Juventus Sassuolo Under Temi più discussi: Tabellino partita Sassuolo vs Juventus; Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Giovanili | L’Under 17 ferma la capolista Juventus a Martorano; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma. Elimoghale espulso in Sassuolo-Juventus Primavera: rosso per il gioiello bianconero, cosa è successoIl talentuoso classe 2009 di proprietà della Juventus è stato espulso nel finale di partita: già ammonito, il numero 27 è andato giù al limite dopo un intervento di Vezzosi che però non l'aveva toccat ... msn.com La Juventus su X: Turno infrasettimanale per l'Under 20La Juventus, tramite il proprio account X, ricorda ai tifosi bianconeri l'appuntamento con il match, valevole per la 28 esima giornata di campionato Primavera, che l'Under 20 ... tuttojuve.com La #JUVENTUS #UNDER17 ospita il #Sassuolo Segui qui il live del match facebook