Juventus Sassuolo Under 16 2-0 LIVE | fine primo tempo bianconeri sul doppio vantaggio

La Juventus Under 16 si trova in vantaggio 2-0 sul Sassuolo al termine del primo tempo. I bianconeri hanno preso il controllo del gioco e hanno segnato due gol che li mettono in buona posizione per chiudere la partita. I giovani della Juventus mostrano determinazione e concretezza, mentre il Sassuolo cerca di reagire, ma finora fatica a creare occasioni per accorciare le distanze. La partita va avanti e tutto lascia pensare a un secondo tempo ancora aperto.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 16: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la sedicesima giornata di campionato 202526. (inviato all'Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus Under 16 dopo aver perso la prima gara stagionale contro la Reggiana in trasferta e riposato una settimana causa nazionali ospita il Sassuolo nella gara valevole per la sedicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 16 2-0: sintesi e moviola. 40? LEPORATI DECISIVO- Grande intervento del portiere emiliano che salva su Rolando, autore di uno splendido tiro a giro col piede forte 37? PIPITO' A TERRA- Altra bella iniziativa della Juve, Ghiotto appoggia per Pioli che allarga su Rolando.

