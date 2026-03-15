Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE | Marchisio sfiora il raddoppio!

Nella partita tra Juventus e Sassuolo Under 17, terminata con un risultato di 1-0, Marchisio ha avuto l'occasione di segnare il raddoppio. La gara si è svolta durante la ventiduesima giornata del campionato 202526. La cronaca si concentra sugli eventi principali, con moviola e tabellino che accompagnano gli highlights della sfida.

di Fabio Zaccaria Juventus Sassuolo Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventiduesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo il pari in trasferta col Cesena, la Juventus Under 17 ospita il Sassuolo all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la ventiduesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Sassuolo Under 17: 1-0 sintesi e moviola. 70? TIRO MARCHISIO- Slalom pazzesco dell’8 che si libera alla grande e poi calcia col mancino: tiro ben indirizzato ma troppo debole 67? Erdozain e Baba Hay in campo, escono Corigliano e Banchio 65? Gara... 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Sassuolo Under 17 1-0 LIVE: Marchisio sfiora il raddoppio! Articoli correlati Pontedera Juventus Next Gen 0-1 LIVE: Guerra sfiora il raddoppioKolo Muani Juve, l’affare è ancora possibile: la fumata bianca ad una sola condizione. Juventus Sassuolo Under 15 1-0 LIVE: Laruccia sfiora il gol!Locatelli Juve, società già al lavoro per blindarlo a vita: potrebbe rinnovare fino a quella data! L’idea del club bianconero Osimhen Juventus: dal... Tutto quello che riguarda Juventus Sassuolo Under Temi più discussi: Tabellino partita Sassuolo vs Juventus; Giovanili | Il programma del settore giovanile neroverde; Giovanili | L’Under 17 ferma la capolista Juventus a Martorano; La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma. Elimoghale espulso in Sassuolo-Juventus Primavera: rosso per il gioiello bianconero, cosa è successoIl talentuoso classe 2009 di proprietà della Juventus è stato espulso nel finale di partita: già ammonito, il numero 27 è andato giù al limite dopo un intervento di Vezzosi che però non l'aveva toccat ... msn.com La Juventus su X: Turno infrasettimanale per l'Under 20La Juventus, tramite il proprio account X, ricorda ai tifosi bianconeri l'appuntamento con il match, valevole per la 28 esima giornata di campionato Primavera, che l'Under 20 ... tuttojuve.com La #JUVENTUS #UNDER17 ospita il #Sassuolo Segui qui il live del match facebook