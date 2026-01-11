Livorno Juventus Next Gen 1-1 LIVE | Puckza e Okoro vicinissimi al raddoppio

Segui la diretta di Livorno Juventus Next Gen, match valido per la 21ª giornata di Serie C 2025/26. Puckza e Okoro si sono avvicinati al raddoppio, con il risultato attualmente in parità 1-1. Di seguito, sintesi, moviola, tabellino e cronaca del confronto.

di Marco Baridon Livorno Juventus Next Gen LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 21ª giornata di Serie C 202526. La Juventus Next Gen, dopo aver iniziato il girone di ritorno con un’importante vittoria contro il Carpi, affronta il Livorno in trasferta. Bianconeri che vogliono dare continuità di risultati per continuare il cammino verso i playoff. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Livorno Juventus Next Gen 1-1: sintesi e moviola. 68? Cambi Livorno – Dentro Marchesi e Cioffi per Peralta e Luperini. In campo anche Mawete per Bonassi. 63? Occasione Okoro – Owusu scappa via a destra, poi scodella morbido al centro dell’area per Okoro che di testa da buona posizione manda alto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Livorno Juventus Next Gen 1-1 LIVE: Puckza e Okoro vicinissimi al raddoppio Leggi anche: Livorno Juventus Next Gen LIVE: Scaglia tra i pali, in attacco ci sono Guerra e Okoro. Le scelte ufficiali Leggi anche: Juventus Next Gen Forlì 0-0 LIVE: gran tiro di Anghelè, bianconeri vicinissimi al vantaggio! Ci prova anche Turicchia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Serie C | Dove vedere Livorno-Juventus Next Gen; Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C; domani c'è la Juventus Next Gen: le probabili formazioni; Livorno-Juventus next gen in diretta su dalle 12:30 di domenica 11 gennaio. Serie C, Livorno-Juventus Next Gen in diretta. LIVE - Juventus Next Gen, gara valida per la 21esima giornata del girone B di serie C. livornotoday.it

Juventus Next Gen a Livorno: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie C - I bianconeri, allenati da Brambilla, affronteranno la prima trasferta del nuovo anno: l'obiettivo è dare continuità agli ultimi risultati ... tuttosport.com

Livorno-Juventus Next Gen, Luperini dal 1' minuto: le formazioni ufficiali - Sono state diramate le formazioni ufficiali di Livorno e Juventus Next Gen Lunch- tuttoc.com

#Livorno #JuventusNextGen LIVE Segui qui il match x.com

Livorno Juventus Next Gen LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.