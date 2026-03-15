Dopo la partita tra Udinese e Juventus della 29ª giornata di Serie A, il tecnico dell’Udinese ha tenuto una conferenza stampa. Ha commentato la prestazione della sua squadra e ha sottolineato che la Juventus rappresenta un marchio conosciuto a livello mondiale. Ha aggiunto che molte squadre hanno incontrato difficoltà contro i bianconeri, senza fare riferimenti specifici alle circostanze o ai singoli giocatori.

Conferenza stampa Runjaic post Udinese Juve: le sue dichiarazioni dopo il match della 29ª giornata di Serie A 202526. Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa dopo Udinese Juve, valida per la 29ª giornata di Serie A 202526. SCELTA ZARRAGA – «Solet non è pronto, non abbiamo voluto correre rischi. Bertola è fuori. Quindi abbiamo tre difensori centrali, con Kabasele che sta facendo una stagione straordinaria e che inizialmente non aveva questo ruolo di leadership. Sta giocando tanto per sopperire alle assenze. Kristensen negli ultimi tempi ha stabilizzato il livello delle sue prestazioni. Sta giocando bene e farà meglio. C’è Mlacic arrivato da poco dalla Serie A croata, un grande salto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Runjaic post Udinese Juve: «La Juventus è un brand mondiale. Ditemi una squadra che non si è trovata in difficoltà contro di loro»

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