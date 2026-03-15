Juventus Next Gen altro episodio a sfavore! Gol del Forlì come la rete annullata a Conceicao ma… Cosa è successo davvero

Nella partita di Juventus Next Gen, il Forlì ha segnato un gol che è stato convalidato, a differenza di quanto accaduto in precedenza con Conceicao. L’episodio ha attirato l’attenzione sul momento in cui la rete è stata riconosciuta dalla squadra di casa. La situazione ha suscitato discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, senza che siano stati resi noti ulteriori dettagli ufficiali.

Juventus Next Gen, a differenza di quanto successo con Conceicao questa volta la rete è stata assegnata. Ecco l’accaduto. Il weekend calcistico ha acceso un acceso dibattito sull’uniformità di giudizio della classe arbitrale, mettendo sotto la lente d’ingrandimento due episodi speculari che hanno coinvolto la galassia bianconera. A poche ore di distanza dal gol annullato a Francisco Conceicao nel match della prima squadra contro l’Udinese, si registra un episodio praticamente identico che ha visto protagonista la Juventus Next Gen. Durante la sfida in trasferta contro il Forlì, la Juventus Next Gen è stata vittima di una decisione che ha lasciato basiti osservatori e tifosi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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