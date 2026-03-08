Juventus Next Gen clamoroso episodio a sfavore | la Vis Pesaro deve rimanere in 10 ma l’arbitro non espelle Barranco Furia al Moccagatta cosa è successo – FOTO

Durante la partita tra Juventus Next Gen e Vis Pesaro, l'arbitro ha deciso di non espellere Barranco nonostante le proteste dei giocatori della Vis Pesaro. La squadra ospite ha dovuto rimanere in dieci uomini, mentre Barranco è rimasto in campo. La situazione ha suscitato reazioni di protesta tra i tifosi e i giocatori della Vis Pesaro. La partita si è svolta al Moccagatta e la decisione ha generato molta discussione.

Juventus Next Gen, la decisione di non espellere Barranco sta facendo molto discutere. Ecco cosa è successo al Moccagatta. Il match della Juventus Next Gen si accende al 42’ con un episodio da moviola che ha scatenato l’ira della panchina bianconera. Durante una ripartenza fulminea orchestrata da Gunduz, Barranco (già ammonito) ha interrotto irregolarmente la manovra della squadra bianconera con un evidente fallo tattico. SEGUI IL LIVE DEL MATCH Nonostante la dinamica dell’azione suggerisse il secondo cartellino giallo, l’arbitro Gianquinto ha deciso di non estrarre il cartellino, permettendo alla Vis Pesaro di restare incredibilmente in undici uomin i. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, clamoroso episodio a sfavore: la Vis Pesaro deve rimanere in 10 ma l’arbitro non espelle Barranco. Furia al Moccagatta, cosa è successo – FOTO Juventus Next Gen Vis Pesaro 1-2 LIVE: segna Puczka, bianconeri sotto dopo 45?! Errore dell’arbitro che non espelle Barranco INTERVALLOdi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Juventus Next Gen Vis Pesaro 0-0 LIVE: fischio d’inizio al Moccagattadi Marco BaridonJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C... Contenuti e approfondimenti su Juventus Next Gen. Temi più discussi: Serata no per le toscane di serie C: tre sconfitte e un pareggio nell’infrasettimanale; Clamoroso al Menti, uno-due del Trento con gli ex Capone e Pellegrini; Serie C, 30^ giornata: la Top 11 del Girone B; Allegri Real Madrid spunta il clamoroso scenario per l’ex tecnico della Juve Cosa sta succedendo in queste ore. juventus next gen vis pesaroJuventus Next Gen Vis Pesaro LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie C 2025/26 (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – La Juvent ... juventusnews24.com Pagina 1 | Juve Next Gen-Vis Pesaro: orario, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie CLa Juventus Next Gen ha raggiunto la certezza aritmetica della permanenza in categoria grazie all’ultima vittoria contro il Pontedera, un risultato tutt’altro che scontato ma che non rappresenta certo ... tuttosport.com I ragazzi di Brambilla la riaprono. Licina viene steso in area e il solito Puczka non sbaglia dagli 11 metri Juventus Next Gen - Vis Pesaro 1-2 x.com Juventus Next Gen Vis Pesaro LIVE Segui qui il match - facebook.com facebook