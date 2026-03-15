Juventus | la corsa Champions in serie A

Emiliano Viviano, ex portiere ora opinionista, commenta apertamente sulla corsa della Juventus in Serie A per la qualificazione in Champions League. Nel suo intervento, Viviano sottolinea che la squadra sta affrontando un percorso importante e che molte squadre sono coinvolte nella lotta per un posto tra le prime quattro. La stagione è ancora in corso e le partite decisive sono alle porte.

Emiliano Viviano non ha dubbi e lo dice senza giri di parole. L’ex portiere, oggi opinionista affidabile su Sport Mediaset, ha analizzato la vittoria recente della Juventus in trasferta contro l’Udinese e ha sentenziato: la squadra bianconera resta la favorita numero uno per agguantare il quarto posto che vale la L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: la corsa Champions in serie A Articoli correlati Juventus, Spinazzola “Juve favorita per la corsa Champions”In un passaggio dell’ intervista rilasciata a Canale 21, Leonardo Spinazzola ha parlato della corsa Champions. La Juventus conquista un punto importante nella corsa alla Champions LeagueCon un altro grande round di Premier League in programma, domenica sera tutti gli occhi sono puntati sui principali campionati europei. Juventus-Napoli 3-0: gol e highlights | Serie A Altri aggiornamenti su Juventus la corsa Champions in serie A Temi più discussi: Il calendario di Roma, Como, Juve e Atalanta: chi è messo meglio per la corsa Champions al quarto posto; Corsa Champions, dietro al Milan in cinque per due posti: il borsino; Corsa Champions: Napoli, Roma, Como e Juve in corsa per due posti. Calendario e classifica; SERIE A: LA CORSA CHAMPIONS SI INFIAMMA. VIDEO. Roma-Juventus, sfida decisiva nella corsa ChampionsNel VIDEO di Saturday Night l'analisi di Paolo Condò e Stefano Borghi sulla corsa Champions e in particolare sulla sfida fra Roma e Juventus che chiuderà la domenica di serie A. Una partita che in cas ... sport.sky.it Juventus, corsa Champions ancora aperta: il quarto posto passa dalle prossime sfideJuventus, corsa Champions ancora aperta: il quarto posto passa dalle prossime sfide La Juventus continua a inseguire il quarto posto in Serie A, con la qualificazione alla UEFA Champions League ... tuttojuve.com Serie C | Un punto a testa tra Forlì e Juventus Next Gen in terra romagnola Il racconto juve.it/Forli-NextGen x.com Buon compleanno a Paul #Pogba. Il centrocampista oggi compie 33 anni Facciamo tutti gli auguri all'ex #Juventus Scriveteli nei commenti facebook