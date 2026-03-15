Juventus Kelly continua a brillare | un muro invalicabile a Udine

Da ilprimatonazionale.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lloyd Kelly ha confermato la sua importanza nella Juventus con un’altra buona prestazione nella partita contro l’Udinese a Udine. Il difensore inglese ha mostrato solidità e continuità, contribuendo alla vittoria della squadra. La sua presenza in campo si fa sempre più notare come elemento di riferimento nella linea difensiva. Kelly continua a essere un punto di forza per i bianconeri.

La rinascita di Lloyd Kelly: il difensore inglese che sta diventando pilastro della Juventus di Spalletti Un’altra grande prestazione di Kelly nella vittoria ottenuta contro l’Udinese in Friuli. Ormai l’inglese è un autentico pilastro della Juventus spallettiana.  Una prestazione in linea con il suo livello attuale, ormai consolidato ai vertici L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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