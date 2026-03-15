Juventus Kelly continua a brillare | un muro invalicabile a Udine

Lloyd Kelly ha confermato la sua importanza nella Juventus con un’altra buona prestazione nella partita contro l’Udinese a Udine. Il difensore inglese ha mostrato solidità e continuità, contribuendo alla vittoria della squadra. La sua presenza in campo si fa sempre più notare come elemento di riferimento nella linea difensiva. Kelly continua a essere un punto di forza per i bianconeri.

La rinascita di Lloyd Kelly: il difensore inglese che sta diventando pilastro della Juventus di Spalletti Un’altra grande prestazione di Kelly nella vittoria ottenuta contro l’Udinese in Friuli. Ormai l’inglese è un autentico pilastro della Juventus spallettiana. Una prestazione in linea con il suo livello attuale, ormai consolidato ai vertici L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Kelly continua a brillare: un muro invalicabile a Udine Articoli correlati Leggi anche: Tennis. Il Circolo di Grosseto continua a brillare Mateta Juventus, il Crystal Palace continua a fare muro: non arriva il via libera per il Milan per il trasferimento a gennaio! Ultimedi Redazione JuventusNews24Mateta Juventus, le ultime notizie dall’Inghilterra allontanano l’attaccante dalla Serie A nonostante il pressing... Tutti gli aggiornamenti su Juventus Kelly continua a brillare un... Temi più discussi: Udinese-Juve, le pagelle: Kabasele, amnesie da 5. Yildiz e l'arte da 7,5 di inventare sempre qualcosa; Juventus, Kelly espulso per doppio giallo come Kalulu, ma l’arbitro lo rivede al Var: ecco perché; Pagelle Udinese-Juventus: Yildiz è una sinfonia (7). Boga mette il turbo (7). Koopmeiners scellerato (5,5); Spalletti aveva previsto il pericolo 10 secondi prima del gol di Wesley: Perin e Kelly l'hanno ignorato. La Juventus protesta per il rosso a Kelly col Galatasaray: arriva la spiegazione UefaLa partita che ha sancito l’uscita di scena della Juventus dalla Champions League continua a far parlare, soprattutto per un episodio che ha inciso in modo pesante sull’andamento ... tuttonapoli.net Juventus, Spalletti cambia dopo un tempo contro il Pisa: in campo Boga e KellySpalletti dispone la Juventus in maniera diversa dopo un primo tempo complicato contro il Pisa: i bianconeri passano a tre dietro. gianlucadimarzio.com Juventus Women KO con il Milan I voti alle protagoniste facebook E intanto lontano dai campi di SerieA La Juve next gen subisce un gol convalidato con giocatore in fuorigioco davanti al portiere Juventus Women sbagliano un rigore col portiere del Milan fuori dalla linea di porta # VAR #Juventus #milan x.com