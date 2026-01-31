Mateta Juventus il Crystal Palace continua a fare muro | non arriva il via libera per il Milan per il trasferimento a gennaio! Ultime

La trattativa tra il Milan e il Crystal Palace per portare Mateta in Italia si complica ancora. I londinesi continuano a fare muro e non danno il via libera all’uscita dell’attaccante a gennaio, lasciando i rossoneri senza alternative certe. La situazione resta in stallo e il mercato si avvicina alla scadenza senza novità significative.

Mateta Juventus, le ultime notizie dall’Inghilterra allontanano l’attaccante dalla Serie A nonostante il pressing rossonero delle ultime ore. Le dinamiche del calciomercato internazionale sono imprevedibili e spesso riservano colpi di scena proprio quando le trattative sembrano entrare nel vivo. Nelle ultime ore, l’attenzione delle big italiane si è concentrata su Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Crystal Palace avrebbe alzato un vero e proprio muro, negando di fatto il via libera per il trasferimento del giocatore nella sessione di gennaio. Una presa di posizione netta che complica terribilmente i piani delle pretendenti, ma che non sembra aver scoraggiato del tutto il Milan, pronto a nuovi disperati tentativi tra stasera e domani per far cambiare idea agli inglesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Juventus continua a negoziare con il Crystal Palace per il trasferimento di Mateta.

Il Milan insiste sul fronte Mateta.

Mateta, di tutto per la Juventus: rompe col Crystal Palace pur di raggiungere Spalletti; Mateta ha chiesto la cessione al Crystal Palace già a gennaio: cosa cambia nella trattativa con la Juventus; Mateta non ci sta e chiede la cessione: è in pole per la Juve. Strategia Comolli ed effetto domino; Mateta pronto a rompere con il Crystal Palace per raggiungere la Juventus.

Mateta lascia il Crystal Palace: manca solo l’ufficialità col Nottingham Forest. Juve beffata!Le dinamiche del calciomercato possono cambiare nel giro di pochissime ore e il caso di Jean-Philippe Mateta ne è la prova lampante. Il centravanti ... news-sports.it

Ultim’ora Milan, arriva la risposta del Crystal Palace per l’affare Mateta!I rossoneri sono notoriamente interessati all'attaccante francese e stanno lavorando per portarlo in Italia nelle prossime ore. spaziomilan.it

Sembrava pronto a vestire la maglia della Juventus. Poi una trattativa collassata per le richieste economiche del Crystal Palace ritenute eccessive, oltre alla volontà in casa Juve di puntare sul ritorno di Kolo Muani. Il futuro di Jean-Phlippe Mateta sembrava or - facebook.com facebook

Juventus, previsti in giornata altri contatti per Kolo Muani. Dipenderà tanto dal Tottenham, che lavora per chiudere Mateta. KM arriverebbe con la formula del prestito. @sportmediaset x.com