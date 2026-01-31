Mateta Juventus il Crystal Palace continua a fare muro | non arriva il via libera per il Milan per il trasferimento a gennaio! Ultime

La trattativa tra il Milan e il Crystal Palace per portare Mateta in Italia si complica ancora. I londinesi continuano a fare muro e non danno il via libera all’uscita dell’attaccante a gennaio, lasciando i rossoneri senza alternative certe. La situazione resta in stallo e il mercato si avvicina alla scadenza senza novità significative.

Mateta Juventus, le ultime notizie dall’Inghilterra allontanano l’attaccante dalla Serie A nonostante il pressing rossonero delle ultime ore. Le dinamiche del calciomercato internazionale sono imprevedibili e spesso riservano colpi di scena proprio quando le trattative sembrano entrare nel vivo. Nelle ultime ore, l’attenzione delle big italiane si è concentrata su  Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto riportato da  La Gazzetta dello Sport, il Crystal Palace avrebbe alzato un vero e proprio muro, negando di fatto il via libera per il trasferimento del giocatore nella sessione di gennaio. Una presa di posizione netta che complica terribilmente i piani delle pretendenti, ma che non sembra aver scoraggiato del tutto il  Milan, pronto a nuovi disperati tentativi tra stasera e domani per far cambiare idea agli inglesi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

