Tennis Il Circolo di Grosseto continua a brillare

Il Circolo Tennis Grosseto si distingue nel Grand Prix 2025 grazie ai risultati straordinari dei suoi atleti. La struttura, situata nel cuore della Maremma, si posiziona tra le prime dieci in Italia, con una crescita costante nelle classifiche federali. Recentemente ha accolto un torneo regionale che ha attirato numerosi giovani talenti. La competizione ha coinvolto oltre 150 partecipanti provenienti da tutta la regione, dimostrando l’importanza del circolo per il movimento tennistico locale.

Il Circolo Tennis Grosseto si conferma ai vertici italiani nel Grand Prix 2025. Il circolo maremmano brilla nelle classifiche federali: è la nona scuola tennis in assoluto su oltre 2000 strutture e conquista il secondo posto in Italia tra le Standard School, mancando il primato per un soffio. I dati emersi dal report federale, che aggrega i risultati ottenuti nell'anno solare 2025 da tutte le scuole tennis d'Italia (dalle Top School alle Club School), certificano un risultato straordinario: il Ct Grosseto si posiziona come nona scuola tennis d'Italia in classifica assoluta su un totale di ben 2095 scuole monitorate.