Rugani, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria (e l’infortunio) contro la Roma. Le sue parole – FOTO. C’è un motivo se Daniele Rugani è considerato uno dei senatori dello spogliatoio della Juventus, pur non essendo sempre sotto la luce dei riflettori. La dimostrazione è arrivata nelle ultime ore, attraverso un messaggio affidato ai social network che ha il sapore amaro della beffa personale, ma la dolcezza dell’orgoglio collettivo. All’indomani della vittoria per 2-1 contro la Roma nel big match dell’Allianz Stadium, e poche ore dopo aver ricevuto la diagnosi infausta dal JMedical (lesione al polpaccio e stop di circa 6 settimane), il centrale classe 1994 ha voluto comunque celebrare il successo dei compagni, mettendo in secondo piano il proprio dramma sportivo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rugani lascia da parte per un attimo l’infortunio e scrive alla Juve: il gesto social dopo la vittoria contro la Roma – FOTO

Leggi anche: Vlahovic scrive alla Juventus dopo la vittoria con la Cremonese: messaggio da leader del numero 9, ecco il suo gesto social – FOTO

Leggi anche: Fagioli scrive un messaggio dopo Fiorentina Juve: ecco il gesto social dell’ex bianconero dopo l’1-1 del Franchi – FOTO

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

90+4' - Occasione Roma con Ferguson! Va a vuoto Rugani che lascia campo all'irlandese, tiro che finisce tra le braccia di Di Gregorio LIVE #JuventusRoma 2-1 #ASRoma #SerieAEnilive x.com

Rugani si può usare in maniera ridotta, invece con Bremer bisognerà andarci cauti anche per non metterlo in difficoltà". Spalletti non lascia spazio a interpretazioni: la gestione degli infortunati sarà attenta, senza rischiare ricadute. In vista della sfida di domeni - facebook.com facebook