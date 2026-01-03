Juventus-Lecce | rientra Conceicao

La Juventus torna in campo nel primo incontro del 2026, affrontando il Lecce all’Allianz Stadium alle ore 18:00. Durante questa partita, tornerà in rosa anche Conceicao, rafforzando la formazione bianconera. Un’occasione importante per i bianconeri di consolidare la posizione in campionato e iniziare il nuovo anno con determinazione.

La Juventus inaugura il 2026 con la sfida casalinga contro il Lecce, in programma alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati, con diverse novità positive che allargano le opzioni per il tecnico in un momento chiave della stagione. La notizia principale è il rientro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

