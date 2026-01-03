Juventus-Lecce | rientra Conceicao
La Juventus torna in campo nel primo incontro del 2026, affrontando il Lecce all’Allianz Stadium alle ore 18:00. Durante questa partita, tornerà in rosa anche Conceicao, rafforzando la formazione bianconera. Un’occasione importante per i bianconeri di consolidare la posizione in campionato e iniziare il nuovo anno con determinazione.
La Juventus inaugura il 2026 con la sfida casalinga contro il Lecce, in programma alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati, con diverse novità positive che allargano le opzioni per il tecnico in un momento chiave della stagione. La notizia principale è il rientro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Leggi anche: Juventus, Conceicao verso il rientro con il Lecce
Leggi anche: Exploit in maglia azzurra, Camarda rientra a Lecce con tre gol all’attivo
Juventus, Conceiçao vede il Lecce: c'è ottimismo sulle condizioni del portoghese; Le probabili formazioni di Juventus-Lecce; Juve, lavoro personalizzato per Conceicao, McKennie e Cabal: le news verso Pisa; Verso Pisa-Juventus, chi recupera Spalletti: da Conceicao a Mckennie e Cabal, le ultime sugli infortunati.
Juventus-Lecce - Tra poco le squadre allo Stadium. Openda e Conceiçao dovrebbero partire dal 1' - com, auguri di buon anno e benvenuti alla diretta testuale di Juventus- tuttojuve.com
Juventus, i convocati per il Lecce: rientrano Conceicao, Cabal e Pinsoglio. Out Milik - Sono 23 i convocati della Juventus per la gara di questa sera contro il Lecce, valida per il 18° turno di Serie A. tuttomercatoweb.com
Conceição rientra, ballottaggio in attacco - Conceição rientra, ballottaggio in attacco Come riporta Gazzetta, contro il Lecce, la Juventus ritrova una pedina fondamentale per scardinare le difese ... tuttojuve.com
Juventus-Lecce, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA #SerieA #JuventusLecce x.com
Tiago Gabriel Juve Fissato il prezzo https://www.juventusnews24.com/tiago-gabriel-juve-lecce-cartellino-premier/ - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.