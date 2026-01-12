La Juventus si prepara per il match contro la Cremonese in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle 20:45 all’Allianz Stadium. Tuttavia, la squadra deve affrontare una notizia negativa riguardante Conceicao, che potrebbe influenzare la preparazione e la strategia in vista dell’incontro. Restano da valutare gli sviluppi e le eventuali conseguenze per la rosa e il tecnico.

La Juventus riceve una notizia negativa alla vigilia del posticipo contro la Cremonese, in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle 20:45 all’Allianz Stadium. Francisco Conceicao, l’esterno portoghese arrivato in estate dal Porto, ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia destra durante l’ultimo allenamento di rifinitura e non sarà L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: brutte notizie per Conceicao

Leggi anche: Sassuolo Juventus, brutte notizie per Grosso: Thorstvedt costretto al cambio per infortunio!

Leggi anche: Infermeria Juventus, brutte notizie per Spalletti! Ecco le ultime dal J Medical sulle condizioni del bianconero

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Juve, brutte notizie per Spalletti. Gli aggiornamenti su Kelly e Conceicao per il Sassuolo; Juventus, ora è ufficiale: Conceição e Kelly assenti contro il Sassuolo; Juve, brutte notizie per Spalletti. Gli aggiornamenti su Kelly e Conceicao per il Sassuolo; Juventus, nuovo infortunio per Conceicao: cosa filtra sulle sue condizioni.

Juventus, Conceicao non recupera: out con la Cremonese - L'attaccante portoghese non ha recuperato dall'infortunio muscolare e, quindi, non sai ... fantacalcio.it