Juventus | brutte notizie per Conceicao
La Juventus si prepara per il match contro la Cremonese in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle 20:45 all’Allianz Stadium. Tuttavia, la squadra deve affrontare una notizia negativa riguardante Conceicao, che potrebbe influenzare la preparazione e la strategia in vista dell’incontro. Restano da valutare gli sviluppi e le eventuali conseguenze per la rosa e il tecnico.
La Juventus riceve una notizia negativa alla vigilia del posticipo contro la Cremonese, in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle 20:45 all’Allianz Stadium. Francisco Conceicao, l’esterno portoghese arrivato in estate dal Porto, ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia destra durante l’ultimo allenamento di rifinitura e non sarà L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Juventus - Spalletti sorride: recupera tutti tranne Rugani
