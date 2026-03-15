La Juventus ha ottenuto una vittoria esterna contro l’Udinese, conquistando il quarto posto in classifica e superando Roma e Como. Boga ha giocato come centravanti, sorprendendo con questa scelta. La squadra continua a salire in classifica grazie a questa vittoria.

La Juventus ha raggiunto il quarto posto in classifica grazie alla vittoria esterna contro l’Udinese, con un risultato che ha permesso di superare Roma e Como. Il tecnico Luciano Spalletti ha evidenziato come Jeremie Boga abbia sorpreso il staff giocando da attaccante centrale, mentre Andrea Cambiaso deve spostarsi liberamente per essere efficace. Questa gara disputata allo Stadio Friuli ha mostrato una squadra capace di imporre il proprio gioco attraverso il possesso palla e la capacità di sfruttare gli spazi tra le linee avversarie. L’allenatore ha sottolineato come la determinazione nel chiudere le partite presto sia stata fondamentale per ottenere il successo, anche se una rete era stata annullata per fuorigioco di Teun Koopmeiners. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juventus: Boga sorprende come centravanti, la Juve vola

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