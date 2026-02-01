Juventus scossa al mercato | Boga arriva a Torino caccia al centravanti
La Juventus ha preso un’altra decisione sul mercato. Nella notte tra sabato e domenica, ha chiuso l’accordo con il giocatore francese Jérémie Boga, che arriva dall’OGC Nice in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Boga dovrebbe arrivare a Torino già oggi per sostenere le visite mediche. La società ora cerca un centravanti per rinforzare l’attacco.
La Juventus ha accelerato nella notte tra sabato e domenica, chiudendo l’arrivo di Jérémie Boga dal OGC Nice in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, con il giocatore atteso subito a Torino per le visite mediche. Un’operazione a sorpresa che apre ufficialmente il mercato invernale bianconero e risponde alle esigenze immediate di Luciano Spalletti, in attesa di capire se arriverà anche il centravanti. Il club ha individuato in Boga il primo tassello per dare profondità e imprevedibilità all’attacco, con l’obiettivo dichiarato di alleggerire il carico su Kenan Y?ld?z e ampliare le soluzioni sulle fasce. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Approfondimenti su Juventus Boga
Juventus, caccia al centravanti: spunta Biereth del Monaco
La Juventus continua la ricerca di un centravanti da inserire subito in rosa, rafforzando il reparto offensivo.
Juventus, caccia al nuovo attaccante: En-Nesyri sfuma, mercato riaperto
La Juventus prosegue la ricerca di un nuovo attaccante, dopo il passo indietro sulla pista En-Nesyri.
Ultime notizie su Juventus Boga
Argomenti discussi: Juventus, preso il vice-Yildiz: Boga torna in Serie A. Tentativo last minute per Kolo Muani; Calcio al mercato, ep. 7: il Cagliari vince contro Juve e Fiorentina, le interviste ai tifosi; Juve-Napoli verso lo stop, infortunio grave mette a rischio il big match | 2 mesi fuori; Colpo Juventus, un nuovo attaccante per sognare lo Scudetto | 40 milioni e accordo a un passo.
Juve, colpo a sorpresa: preso Boga | Kolo Muani resta un'opzione last minuteIntanto il vice-Yildiz poi, forse, anche l'attaccante centrale che serve a Luciano Spalletti. La Juventus dà la scossa al suo mercato invernale con un colpo a sorpresa, accordo nella notte tra sabato ... msn.com
Crociato ko e stop lunghissimo: è addio alla JuveL'infortunio al ginocchio stravolge il mercato in queste ultimissime ore di gennaio: ecco quello che sta succedendo ... calciomercato.it
SOGNAVAMO BECKHAM “Juventus, vittoria senza brillare” La Juventus per tenere il passo di Roma e Inter, il Parma per dare una scossa al proprio campionato. Serata fredda a Biella, ma con i tre punti ad accendere una sfida che sulla carta sembra indirizzat - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.