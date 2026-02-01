La Juventus ha preso un’altra decisione sul mercato. Nella notte tra sabato e domenica, ha chiuso l’accordo con il giocatore francese Jérémie Boga, che arriva dall’OGC Nice in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. Boga dovrebbe arrivare a Torino già oggi per sostenere le visite mediche. La società ora cerca un centravanti per rinforzare l’attacco.

La Juventus ha accelerato nella notte tra sabato e domenica, chiudendo l’arrivo di Jérémie Boga dal OGC Nice in prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, con il giocatore atteso subito a Torino per le visite mediche. Un’operazione a sorpresa che apre ufficialmente il mercato invernale bianconero e risponde alle esigenze immediate di Luciano Spalletti, in attesa di capire se arriverà anche il centravanti. Il club ha individuato in Boga il primo tassello per dare profondità e imprevedibilità all’attacco, con l’obiettivo dichiarato di alleggerire il carico su Kenan Y?ld?z e ampliare le soluzioni sulle fasce. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Juventus, scossa al mercato: Boga arriva a Torino, caccia al centravanti

Approfondimenti su Juventus Boga

La Juventus continua la ricerca di un centravanti da inserire subito in rosa, rafforzando il reparto offensivo.

La Juventus prosegue la ricerca di un nuovo attaccante, dopo il passo indietro sulla pista En-Nesyri.

Ultime notizie su Juventus Boga

