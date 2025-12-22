Lanzafame a Superscommesse La redazione del portale Superscommesse ha intervistato l’ex calciatore Davide Lanzafame, prodotto del settore giovanile della Juventus e con un lungo passato in Serie A e B, oltre che in Ungheria, con le maglie di Palermo, Bari, Brescia, Parma, Catania, Novara, Perugia e Vicenza. Con lui abbiamo parlato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, Lanzafame “La Juve deve prendere un centravanti”

Leggi anche: Mattei: “Se il Milan vuole lottare per il titolo deve prendere un centravanti”

Leggi anche: Montali: «Elkann è indispensabile ma deve avere voglia di Juve. La scelta di prendere Comolli non mi è piaciuta. Marotta è arrivato grazie a me»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Lanzafame: La Juve sta migliorando con Spalletti, ma per lo scudetto è troppo tardi. Yildiz? Ancora....

Lanzafame: "La Juve sta migliorando con Spalletti, ma per lo scudetto è troppo tardi. Yildiz? Ancora molto lontano da Del Piero" - Intervistato da "SuperNews", Davide Lanzafame, ex giocatore, tra le altre, della Juventus, si sofferma sulle possibilità di scudetto della squadra bianconera: "La ... tuttojuve.com