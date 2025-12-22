Juventus Lanzafame La Juve deve prendere un centravanti
Lanzafame a Superscommesse La redazione del portale Superscommesse ha intervistato l’ex calciatore Davide Lanzafame, prodotto del settore giovanile della Juventus e con un lungo passato in Serie A e B, oltre che in Ungheria, con le maglie di Palermo, Bari, Brescia, Parma, Catania, Novara, Perugia e Vicenza. Con lui abbiamo parlato L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Lanzafame: La Juve sta migliorando con Spalletti, ma per lo scudetto è troppo tardi. Yildiz? Ancora....
Lanzafame: "La Juve sta migliorando con Spalletti, ma per lo scudetto è troppo tardi. Yildiz? Ancora molto lontano da Del Piero" - Intervistato da "SuperNews", Davide Lanzafame, ex giocatore, tra le altre, della Juventus, si sofferma sulle possibilità di scudetto della squadra bianconera: "La ... tuttojuve.com
Intervista esclusiva a Davide Lanzafame: "Juve, per lo Scudetto è troppo tardi. Parma, salvezza complicata. Bari merita di più, non è una succursale" - Ecco il mio undici ideale dell'Italia per i playoff" ... news.superscommesse.it
