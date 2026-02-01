Chi è Jeremie Boga? Tutto sul nuovo acquisto della Juventus

La Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Jeremie Boga. Il calciatore ivoriano si unisce alla squadra di Torino per fare da vice a Yildiz, con un accordo che ha colpito per la sua semplicità. Boga si è fatto strada in Serie A e ora cerca di conquistare un ruolo più importante con i bianconeri. La sua presenza potrebbe portare energia e nuove soluzioni in attacco.

Jeremie Boga è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus, arriva a Torino per fare il vice Yildiz a una formula davvero interessante. Separato in casa con il Nizza, dopo fatti noti, viene acquistato in prestito con diritto di riscatto a 5 milioni. I bianconeri lo portano a casa con un blitz nella notte. Jeremie Boga è nato a Marsiglia il 3 gennaio 1997, ha dunque compiuto 29 anni da poco. Le sue origini ivoriane, i genitori sono della Costa d'Avorio, gli hanno dato la possibilità di giocare in nazionale e vincere una Coppa d'Africa davvero prestigiosa nel 2024.

Questa notte la Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Jeremie Boga.

La Juventus ha mostrato interesse per Jeremie Boga, un’ipotesi che sta circolando tra gli addetti ai lavori.

Jeremie Boga torna in Italia: dopo Sassuolo e Atalanta, lo prende la Juventus come vice-Yildiz. Il giocatore arriva a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto e un ruolo piuttosto chiaro.

