Juventus Jeremie Boga è un nuovo giocatore della Juventus

Questa notte la Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Jeremie Boga. La notizia è stata data da due fonti affidabili, Romeo Agresti e Fabrizio Romano. Ora il giocatore francese si prepara a indossare la maglia bianconera e a iniziare la sua nuova avventura in Italia.

La Juventus ha mostrato interesse per Jeremie Boga, un’ipotesi che sta circolando tra gli addetti ai lavori.

Boga, attualmente in forza al club di Premier League, si offre alla Juventus come possibile rinforzo per l’attacco.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

JEREMIE BOGA È UN NUOVO GIOCATORE DELLA JUVENTUS!

Blitz Juve, è fatta per Boga! L'attaccante ex Sassuolo sarà oggi a Torino per visite e firmaJuve, è fatta per Jeremie Boga. Intesa raggiunta tra le parti. Sarà lui il vice Kenan Yild?z. L'attaccante ivoriano, cresciuto nelle giovanili del Chelsea che in Italia ha vestito le maglie di ... gazzetta.it

Juventus, Jeremie Boga a un passo. Può essere il vice Yildiz per i prossimi mesiJeremie Boga è a un passo dalla Juventus. Il francese firmerà con il club bianconero per essere il vice Yildiz, in una situazione che potrebbe. tuttomercatoweb.com

Blitz Juve, è fatta per Boga! L’attaccante ex Sassuolo sarà oggi a Torino per visite e firma. Un colpo giusto per Spalletti Juve, è fatta per Jeremie Boga. Intesa raggiunta tra le parti. Sarà lui il vice Kenan Yildiz. L’attaccante ivoriano, cresciuto nelle giov - facebook.com facebook

Chiamata clamorosa di @FabrizioRomano per Jeremie #Boga alla #Juventus, come vice Yildiz. L'esterno arriva in prestito con diritto di riscatto. Questo acquisto non esclude l'attaccante, ma vedrò di capirci qualcosa di più oggi. @OggiSportNotiz2 x.com