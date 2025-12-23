Juve Primavera Padoin diretto dopo il successo ottenuto contro l’Atalanta U20 | Lo abbiamo meritato non si poteva chiudere meglio l’anno

Dopo la vittoria della Juve Primavera contro l’Atalanta U20, il tecnico Simone Padoin ha commentato il successo, sottolineando come la squadra abbia meritato questa prestazione. L’incontro si è concluso con un risultato positivo, chiudendo in modo soddisfacente l’anno sportivo. Le dichiarazioni di Padoin riflettono l’impegno e la crescita del gruppo, evidenziando un traguardo importante per il club in vista delle sfide future.

Juve Primavera, arrivano le dichiarazioni di mister Simone Padoin dopo la vittoria della sua squadra in trasferta contro l'Atalanta U20. Simone Padoin si è espresso dopo il match vinto dalla sua Juve Primavera contro l'Atalanta U20: un successo che ha riassunto con queste parole. PAROLE – «Siamo soddisfatti della prestazione, abbiamo approcciato benissimo trovando il gol dopo pochi minuti in una di quelle situazioni su cui abbiamo lavorato. I primi 25 minuti sono stati di altissimo livello, poi abbiamo sbagliato qualche pallone concedendo loro delle chance per pareggiare e ci siamo un po' spaventati.

Juve, Durmisi bomber e regalo di Natale a Padoin: la Primavera batte l’Atalanta - La Juve Primavera ritrova il sorriso e dopo tre pareggi e una sconfitta, riassapora il gusto della vittoria sul campo dell'Atalanta. tuttosport.com

Atalanta Primavera sconfitta in casa dalla Juventus dell’ex Padoin - La Primavera dell’Atalanta attraversa un momento complicato: appena due punti raccolti nelle ultime quattro gare consentono alla Juventus guidata dall’ex Simone Padoin di operare il sorpasso e spingon ... calcioatalanta.it

