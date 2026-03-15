Juve il segno di Boga sul quarto posto | A Nizza mesi duri

La Juventus si trova attualmente al quarto posto in classifica, dopo la partita contro il Nizza. Durante l’incontro, Boga ha segnato un gol importante che ha contribuito alla posizione attuale della squadra. La formazione bianconera, senza un attaccante di ruolo in campo, sta affrontando un periodo complicato, mentre i tifosi attendono il ritorno di Dusan Vlahovic. La squadra prosegue le sue partite senza un centravanti stabile.

Torino, 15 marzo 2026 – La nuova Juve senza centravanti di ruolo, in attesa di Dusan Vlahovic, funziona. Jeremie Boga ha griffato la vittoria di Udine con un gol di fondamentale importanza a fine primo tempo, alternandosi, tra l’altro, con Kenan Yildiz nella posizione di prima punta, laddove Luciano Spalletti ha deciso di dare una svolta viste le deludenti prestazioni di Jonathan David e Louis Openda. Insomma, una soluzione interna con la speranza, per i tifosi bianconeri, che presto Dusan Vlahovic possa riprendersi la scena, non solo in campo ma anche nel progetto firmando il rinnovo contrattuale. Intanto, serviva trovare una risorsa e Lucio ha pescato bene con Jeremie Boga, tornato in Italia a gennaio dopo una avventura difficile in Francia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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