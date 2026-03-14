Boga fa felice la Juve Udinese ko Spalletti torna a vincere anche in trasferta ed è quarto per una notte

Boga segna e porta la vittoria alla Juventus, mentre l’Udinese subisce una sconfitta. Spalletti torna a vincere in trasferta e si colloca temporaneamente al quarto posto in classifica. La Juventus continua a spingere su Como e Roma, in attesa dello scontro tra le due squadre rivali. La partita si conclude con un risultato positivo per i bianconeri e una battuta d’arresto per l’Udinese.

I bianconeri mettono pressione su Como e Roma in attesa della sfida fra le due rivali per la qualificazione in Champions. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Boga fa felice la Juve, Udinese k.o. Spalletti torna a vincere anche in trasferta ed è quarto per una notte Articoli correlati Pagelle Udinese Juve: Boga supera se stesso, Yildiz forza della natura. Spalletti la vince su due aspetti VOTIdi Marco BaridonPagelle Udinese Juve: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 29ª giornata di Serie A 2025/26 Pagelle Udinese... McKennie Juve, assist rinnovo dal papà: «Non lo vedevo così felice da un pezzo. Spalletti fa la differenza»di Redazione JuventusNews24McKennie Juve, assist rinnovo dal papà: «Non vedevo Wes così felice da un pezzo. Una selezione di notizie su Boga fa felice la Juve Udinese k o... Discussioni sull' argomento Il Real fa felice l'infortunato Rodrygo: festeggia il 3-0 sul City; Juventus-Pisa, Boga: Questa maglia è un orgoglio, sono felice di avere una possibilità in campo; Boga a Sky: Sono felice di avere fiducia dal mister. Ogni minuto con la maglia della Juve è un...; Boga: Al Nizza periodo difficile con due mesi senza giocare, la Juve mi ha dato fiducia. Nelle pagelle di #Udinese- #Juventus spiccano l'8 di Kenan #Yildiz e il 7.5 di Jeremie #Boga, decisivi per la vittoria bianconera. #Juventusnews24 x.com I bianconeri fanno esattamente quel che devono in Friuli: portare a casa te punti che valgono oro colato nella corsa al quarto posto. Di Boga la rete decisiva (0-1), Yildiz incontenibile - facebook.com facebook