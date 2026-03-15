Jürgen Habermas, filosofo e sociologo tedesco, viene ricordato come figura centrale del pensiero contemporaneo. La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, lasciando un vuoto nel dibattito intellettuale. Con lui, si chiude un capitolo della teoria critica e delle riflessioni sulla società. La sua eredità rimane visibile nelle tematiche affrontate e nelle prospettive sviluppate nel corso degli anni.

Oggi che non c’è più, in pieno ventunesimo secolo, possiamo dire che il Novecento se ne va definitivamente con lui. Jürgen Habermas non è stato solo un grande pensatore che si è mosso a cavallo fra filosofia e sociologia. Il suo pensiero ha anche accompagnato la trasformazione politico-culturale della sinistra nell’ultima parte del secolo: dal marxismo all’illuminismo critico, fino ad un europeismo che invece, visto come ultima àncora di salvezza perla sua parte politica, era considerato da lui alquanto acriticamente. Nato a Gammersbach nel 1929, laureatosi nel 1954 a Bonn con una tesi su Schelling, Habermas, morto ieri a Starnberg, era. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jürgen Habermas, con lui sparisce l'ultima illusione della sinistra

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Jürgen Habermas, l’ultimo dei grandi Formatosi in quell’ambito culturale, fu un critico molto attento del pensiero di Marx: alla centralità del lavoro aggiungeva il ruolo di diritto, comunicazione e interazione sociale Stefano Petrucciani x.com