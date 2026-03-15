Jannik Sinner il problema alla schiena prima della finale | cosa trapela

A poche ore dalla finale di Indian Wells, Jannik Sinner ha aggiornato sui suoi stati di salute e sulle sue sensazioni, spiegando che sta affrontando un problema alla schiena. Il tennista italiano ha confermato di aver lavorato intensamente per prepararsi alla sfida, senza fornire ulteriori dettagli sul suo stato fisico. La sua condizione resta sotto osservazione in vista del match imminente.

A poche ore dalla finalissima di Indian Welles, Jannik Sinner fa il punto sulle sue condizioni fisiche e mentali. In particolare, parla della sua schiena, che gli ha creato qualche grattacapo nel torneo. Dopo il successo su Alexander Zverev in semifinale, l’azzurro si presenta ai microfoni felice, ma senza abbassare la guardia. Il numero due del mondo sa di avere davanti un’occasione importante, ma anche un ostacolo di primo piano come Daniil Medvedev, avversario temibile per intensità, profondità di colpi e qualità al servizio. Sul piano fisico, il ragazzo di San Candido rassicura tutti, pur ammettendo qualche fastidio accusato nelle ore precedenti al match: "Avevo un leggero problema alla schiena prima della partita, ma il servizio mi ha dato fiducia fin dall'inizio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, il problema alla schiena prima della finale: cosa trapela Articoli correlati Sinner rivela: “Avevo un problema alla schiena prima della partita. Il caldo mi sta condizionando meno”Soddisfatto della prestazione ma perfettamente consapevole che il lavoro non sia ancora finito. Sinner-Zverev a Indian Wells: fastidio alla schiena per Jannik prima del match LiveTutto pronto sul centrale di Indian Wells per la prima delle due semifinali Durante l'allenamento prima della semifinale contro Zverev, Sinner si è... Una raccolta di contenuti su Jannik Sinner Temi più discussi: Sinner contro Medvedev, la storia completa della rivalità; Sinner spazza via pure Zverev e giocherà la finale; ATP Indian Wells, Sinner intervista Opelka. Reilly: Non è certo Jannik il problema della coppia!; Diretta Alexander Zverev - Jannik Sinner - Singolare Maschile - Indian Wells Open 2026. Quanti punti può guadagnare Sinner su Alcaraz se vince la finale a Indian Wells: c’è l’inversione di tendenza!Jannik Sinner sfiderà il russo Daniil Medvedev nella finale dei BNP Paribas Open, torneo di categoria ATP Masters 1000 in corso di svolgimento ad Indian ... oasport.it Indian Wells 2026, apprensione per Sinner: problema al fianco durante l’allenamentoMasters 1000 Indian Wells 2026, apprensione per Sinner: problema al fianco durante l'allenamento. Infortunio e ritiro in vista? spaziotennis.com TENNIS / Daniil Medvedev ha interrotto l'inizio perfetto di Carlos Alcaraz nel 2026, sconfiggendo a sorpresa il numero uno del mondo con il punteggio di 6-3, 7-6 (7/3), conquistando così la finale di Indian Wells contro Jannik Sinner. Il ventiduenne Alcaraz è di facebook TENNIS | Daniil Medvedev ha interrotto l'inizio perfetto di Carlos Alcaraz nel 2026, sconfiggendo a sorpresa il numero uno del mondo con il punteggio di 6-3, 7-6 (7/3), conquistando così la finale di Indian Wells contro Jannik Sinner. #ANSA x.com